Motores Bruno Magalhães quer “dar passo em frente” na luta pelo campeonato Por

Bruno Magalhães e Hugo Magalhães chegam ao Rali Vidreiro Centro de Portugal bastante motivados, quer pelo facto de terem subido ao pódio na prova anterior, quer também por estarem empenhados na discussão pelo Campeonato de Portugal de Ralis.

O piloto do Team Hyundai Portugal já venceu a prova do Clube Automóvel da Marinha Grande em três ocasiões, pelo que é sempre com grande expetativa que aguarda o evento, embora o rali tenha atualmente um perfil diferente.

“Sim, é um facto que tenho três vitórias neste rali, mas a última delas foi há 10 anos e não estou certo que essa experiência seja importante, pois os troços são diferentes. Ainda assim, o Rali Terras D’Aboboreira também era completamente novo para nós e estivemos na luta pela vitória”, começa por dizer Bruno Magalhães sobre a prova do próximo fim de semana.

O piloto de Lisboa sente-e à vontade com o seu carro e está otimista relativamente a um bom resultado: “Sinto-me bem, o nosso Hyundai i20 R5 tem estado muito competitivo e vamos tentar encontrar um bom set-up para estes troços, que têm características diferentes dos ralis da Madeira e da Aboboreira. O grande objetivo é dar mais um passo em frente na luta pelo título”.

Esta oitava e penúltima prova do Campeonato de Portugal de Ralis terá um total de oito classificativas de asfalto, divididas entre sexta-feira e sábado, perfazendo 119,9 quilómetros cronometrados.

O rali tem início pelas 17h00 de sexta-feira (4 outubro), dia em que, saindo da Marinha Grande, as equipas irão abordar uma dupla passagem pelo troço S. Pedro de Moel (12,66 km), antes de rumarem à Super Especial (1,50 km) desenhada no centro da Marinha Grande.

Já no Sábado correm-se as restantes 5 especiais, com uma dupla ronda por Mata Mourisca (17,13 km) e Assanha da Paz (22,15 km), rematando-se os resultados finais com a terceira passagem pelo troço de S. Pedro de Moel (12,66 km), antecipando a última visita ao Parque de Assistência, no Estádio Municipal da Marinha Grande, e a consagração dos vencedores no pódio montado na Praça Stephens.