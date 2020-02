Motores Hyundai Portugal apresenta-se com Bruno Magalhães e ambições europeias Por

O Team Hyundai Portugal para a nova temporada presentou-se hoje por ‘live streaming’ no facebook para a nova temporada, com a equipa a concentrar-se em Bruno Magalhães e ter ambições que extravasam os território nacional

Isso faz com que para além do Campeonato de Portugal de Ralis a estrutura liderada por Sérgio Ribeiro aposte em Bruno Magalhães e Hugo Magalhães no Campeonato da Europa da especialidade.

“Quando em 2018 entramos nesta aventura, entramos para vencer sob o mote ‘Ralis pelos Ralis’. Para além de trazermos uma nova energia para esta modalidade, conseguimos excelentes resultados desportivos: fomos campeões no primeiro ano e estivemos na disputa do título até à última etapa no ano passado”, refere Sérgio Ribeiro.

O CEO da Hyundai Portugal diz que seguindo o mesmo lema assume a responsabilidade de continuar a promover esta modalidade em Portugal e além-fronteiras: “Para além de entrarmos com toda a força na disputa do título do CPR 2020, o Team Hyundai Portugal vai com a mesma ambição participar no ERC. Vamos levar para o Europeu os nossos valores e a nossa paixão pela modalidade e, tal como no CPR, entraremos sempre para vencer”.

Já Bruno Magalhães mostra-se radiante com o novo desafio: “É com muito orgulho que abraço este novo desafio e agradeço à Hyundai Portugal esta oportunidade. Ser piloto do Team Hyundai Portugal é uma grande responsabilidade, mas com a Hyundai já estamos habituados a grandes desafios”.

“Conheço bem os dois campeonatos e o nível de exigência é muito elevado em ambos. Em Portugal temos um CPR muito competitivo, o que aliado à exigência do ERC e do cronograma intenso de participação nas duas provas, torna este projeto como o mais ambicioso da minha carreira”, salienta ainda o piloto lisboeta.

O Team Hyundai Portugal arranca a época no Rali Serras de Fafe e Felgueiras, prova que vai contar com a participação dos WRC de Dani Sordo e Ott Tanak da Hyundai Motorsport e outras presenças especiais da Marca.