Bruno Magalhães no Algarve apostado em “atacar desde o primeiro troço”

A consistência tem sido a ‘arma’ de Bruno Magalhães e Hugo Magalhães no Campeonato de Portugal de Ralis, o que o deixou na segunda posição a uma prova do final.

Por isso o piloto do Team Hyundai Portugal vai para o Rali Casinos do Algarve disposto a forçar o andamento desde a primeira especial.

Três pódios consecutivos deixaram Bruno Magalhães numa posição que muitos duvidavam na fase de terra da temporada. Mas o piloto de Lisboa começou a causar impacto nesta segunda metade da época, com o ponto alto a ser a pontuação máxima na Madeira. O que o deixou com a possibilidade de discutir o titulo no rali do próximo fim de semana.

“Temos feito uma excelente segunda metade de campeonato e estamos muito motivados para dar sequência a estes resultados”, assume Bruno Magalhães, que destaca o facto de nesta altura serem vários os pretendentes ao cetro.

“Não me lembro de ver quatro pilotos com hipóteses de chegar ao título na última prova, acho que é algo muito bom para o nosso desporto. Quanto a nós, vamos para o Algarve com o objetivo de atacar logo desde o primeiro troço, não temos qualquer outra opção”, considera o vice-campeão da Europa de ralis.

Bruno lembra também que vai para um terreno que não lhe é muito familiar: “Já não disputo esta prova há 10 anos, mas este ano também já tivemos ralis novos para nós e mesmo assim estivemos na luta pela vitória. Vamos tentar fazer um bom rali e depois as contas fazem-se no fim”.

O Rali Casinos do Algarve terá um total de 10 classificativas de asfalto, entre sexta-feira e sábado, perfazendo 120,78 quilómetros cronometrados.