Motores Bruno Magalhães apontado à Hyundai no ‘Nacional’ de Ralis Por

Segundo o site especializado Sportmotores.com, Bruno Magalhães deverá estar de regresso aos ralis nacionais com um Hyundai.

A mesma fonte diz que esta sexta-feita o importador da marca coreana dará a conhecer as duas formações que irá apoiar no Campeonato de Portugal de Ralis de 2019, ainda que a apresentação oficial só esteja agendada para o próximo dia 14 de janeiro.

Num artigo assinado por José António Marques o Sportmotores diz que o processo de recuperação de Carlos Vieira, depois do acidente sofrido no Rali Vidreiro do ano passado, levou à escolha de Bruno Magalhães, atual Vice-Campeão Europeu de Ralis.

Há nove anos que o piloto de Oeiras não disputa o campeonato nacional, pelo que a concretizar-se esta contratação será um dos grandes acontecimentos do defeso dos ralis ‘dentro de portas’.

Ainda segundo o Sportmotores, a estrutura que irá acompanhar Bruno Magalhães no Campeonato de Portugal de Ralis em 2019 será a mesma que assistiu o i20 R5 de Carlos Vieira; a Sports & You. Isto faz com que a Hyundai Portugal tenha uma dupla formada por dois pilotos que já conseguiram títulos e os mais experimentados em termos internacionais. Armindo Araújo inicia a defesa do título, o quinto, alcançado em 2018, enquanto Bruno tentará recuperar um cetro que foi seu em 2007, 2008 e 2009. ultrapassar a expectável menor competitividade do i20 R5.