Desporto Bruno Lage só pensa em “jogar bem e vencer” o Famalicão na Taça Por

O treinador Bruno Lage afirmou hoje que o Benfica quer “jogar bem e vencer” o Famalicão, na primeira mão das meias-finais da Taça de Portugal de futebol, revelando que não pensa no ‘clássico’ com o FC Porto.

“Vamos jogar com uma equipa muito competente, pelo percurso no campeonato e na Taça, que jogou contra nós há um mês e fez um grande jogo. É uma formação muito organizada e o nosso grande objetivo é jogar bem, vencer o jogo e ir à procura do melhor resultado”, disse o treinador do Benfica.

Questionado sobre a proximidade do jogo com o FC Porto e sobre o facto de o mês de fevereiro poder trazer decisões em várias frentes, Lage voltou a frisar que pensa “num jogo de cada vez”.

“Todos os jogos são importantes à medida que se avança nas competições. A Taça e Liga Europa são a eliminar e o campeonato é sempre importante para conquistar pontos que permitem ser campeão. É uma sequência de jogos importante, mas o mais importante é a equipa estar preparada e focada em dar uma boa resposta no jogo seguinte e, para amanhã [terça-feira], temos condições para fazer um excelente jogo no Estádio da Luz”, garantiu o técnico das ‘águias’.

Lage garantiu ainda que sente os jogadores focados no confronto com os famalicenses e sem pensar no ‘clássico’, adiantando que não vai fazer poupanças, mas que Dyego Souza não será convocado e que, por isso, não se estreará com a camisola ‘encarnada’.

Sobre o mercado de janeiro, Lage confidenciou que Fabiansky foi um jogador na agenda dos encarnados, confirmou que “conhece bem” o extremo brasileiro Pedrinho e terminou com elogios a Svilar, por ter optado por “dar um passo atrás na carreira”, numa referência à época que o belga tem feito na equipa B, na II Liga.

O Benfica, líder da I Liga, recebe o Famalicão, quinto classificado do escalão principal, no Estádio da Luz, na terça feira, a partir das 19:15, em jogo da primeira mão das meias-finais da Taça de Portugal.