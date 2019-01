Brexit: PM britânica apoia proposta que deixa passar Acordo se Bruxelas renegociar

Uma proposta de um deputado do partido Conservador que condiciona a aprovação do Acordo de Saída do Reino Unido da União Europeia (UE) à renegociação do texto com Bruxelas recebeu o apoio da primeira-ministra, noticia hoje a imprensa britânica.

Theresa May manifestou a sua aprovação numa reunião à porta fechada com o grupo parlamentar conservador na segunda-feira à noite sobre o voto de hoje no parlamento britânico para determinar os próximos passos no processo do Brexit.

Graham Brady, presidente do órgão que organiza as eleições internas do partido Conservador, sugere que o Acordo seja aprovado se a solução de salvaguarda para a Irlanda do Norte, conhecida por ‘backstop’, for substituída por “disposições alternativas”.

O ‘backstop’ é uma medida temporária que visa evitar controlos alfandegários após o Brexit ao longo da fronteira entre Irlanda, país membro da UE, e a Irlanda do Norte, província do Reino Unido, até entrar em vigor um novo acordo comercial.

Mas deputados conservadores receiam que seja aplicada por um tempo indeterminado, enquanto o Partido Democrata Unionista (DUP) não aceita que a Irlanda do Norte cumpra regras diferentes das do resto do Reino Unido.

O presidente do Partido Conservador, Brandon Lewis, confirmou após a reunião que os deputados conservadores vão receber orientação para votarem a favor da emenda, que assim “permitirá à primeira-ministra dar uma mensagem [a Bruxelas] muito clara sobre o que o parlamento quer, onde o partido está”.

Porém, a ministra da Justiça alemã, Katarina Barley, cujo pai era inglês, reafirmou hoje não haver espaço para uma renegociação substancial do Acordo de Saída.

Barley admitiu à rádio SWR2 que a UE pode ser flexível e mudar a data de saída para depois de 29 de março, mas defendeu a necessidade de um plano mais concreto sobre como avançar com o processo.

Disse ainda que o cenário de um novo referendo, o qual já defendeu noutras ocasiões, “está a tornar-se mais provável a cada dia” devido à discórdia política no parlamento britânico.

Os deputados britânicos vão hoje debater e votar sobre o rumo do processo de saída do Reino Unido da UE, tendo sido apresentadas várias emendas com diferentes cenários, mas só algumas vão ser escolhidas pelo líder da Câmara dos Comuns, John Bercow.