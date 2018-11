Brasil gerou mais de 57 mil novos empregos em outubro

O Brasil terminou o mês de outubro com a criação de 57.733 contratos de trabalho, o que representa um acréscimo de 0,15 por cento, em relação ao mês anterior, anunciou o Governo brasileiro em comunicado.

As informações pertencem ao Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), divulgado hoje pelo Ministério do Trabalho do Brasil, e corroboradas pelo Presidente do Brasil, Michel Temer, através da sua conta no Twitter.

“Recebi a informação de que criamos mais de 57 mil novas vagas de empregos formais em outubro. No acumulado do ano, são mais de 790 mil, um crescimento de 2,09 por cento. Isso significa que o Brasil está no rumo certo”, escreveu o Presidente brasileiro.

O aumento no número de empregos foi registado em seis dos oito setores económicos do país. O melhor desempenho foi observado no setor do Comércio, com uma expansão de 34.133 postos de trabalho.

O segundo setor a registar um saldo mais expressivo foi o dos Serviços, com a criação de 28.759 empregos, seguindo-se o da Indústria de Transformação, com 7.048 vínculos de trabalho registados.

A Agropecuária foi o setor a apresentar o menor registo de vagas de emprego preenchidas em outubro devido à sazonalidade, justificou o Governo. Neste ano, houve uma antecipação da colheita da cana-de-açúcar, levando o setor a contratar mais pessoas nos meses de agosto e setembro.

O Ministério do Trabalho informou ainda que o salário médio de admissão foi de 1.528,32 reais (cerca de 353 euros) em outubro, o que representa um aumento de 6,89 reais (cerca de 1,60 euros) em relação ao patamar de setembro.