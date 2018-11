Desporto Brahimi só precisa de uma nota de 20 euros para pagar multa. E ainda recebe troco Por

O lance em que Brahimi agarrou pelo pescoço Niltinho, jogador do Desportivo de Chaves, valeu multa ao avançado argelino do FC Porto. Nada mais, nada menos do que 19 euros e 13 cêntimos.

O leitor recorda-se do célebre lance em que Brahimi agarra (talvez a expressão seja forte) Niltinho pelo pescoço?

Esse momento, da primeira jornada, em que o FC Porto goleou o Desportivo de Chaves por 5-0, no Estádio do Dragão, alimentou programas de debate, com pedidos de processos ao argelino.

Certo é que desde logo se percebeu que o castigo iria ser bem mais leve. E de acordo com o jornal A Bola, o Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol aplicou a Brahimi uma repreensão, com multa acessória de 19,13 euros.

É um valor caricato, mas que respeita os regulamentos.