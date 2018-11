Benfica “O Benfica fez um treino físico”, ironiza Calado Por

No programa Liga D’Ouro, da CMTV, o antigo futebolista encarnado teceu fortes críticas à exibição do Benfica em Munique e visou Rui Vitória. “O problema não é perder por 5-1 diante do Bayern. O problema é a maneira como tu perdes”, disse Calado, que fica com a certeza de que “a jogar assim, o Benfica não consegue ser campeão” e “pode perder pontos com qualquer equipa do campeonato”.

O Benfica, foi goleado pelo Bayern de Munique, nesta terça-feira, por 5-1, num jogo disputado na Allianz Arena.

No rescaldo do jogo, no programa Liga D’Ouro, da CMTV, Calado manifestou preocupação.

“O problema não é perder por 5-1 diante do Bayern. O problema é a maneira como tu perdes. E hoje pode-se dizer que o Benfica fez um treino físico, porque só deu Bayern”, disse o antigo médio.

O ex-jogador encarnado critica a equipa e o futebol apresentado. E culpa o treinador.

“Começo a ficar preocupado, porque este era um dos objetivos que o Benfica definiu no início da época – apurar-se para a fase de grupos e depois para os oitavos de final – e um dos objetivos cai por terra. Mas há outro objetivo, que é a reconquista do campeonato. E sinceramente, a jogar assim, o Benfica não consegue ser campeão”.

“Rui Vitória está a corda bamba. Esperamos sempre que o Benfica melhore, mas acontece o contrário”, salienta.

Calado lamenta que os centrais do clube alemão tenham tido uma noite descansada… E aponta ainda falhas na agressividade defensiva do Benfica: “Uma bota na canela não faz mal a ninguém… Agora, com esta passividade, é impossível ganhar a um Bayern Munique, a um Real Madrid, a uma Juventus, a um Barcelona”.

“Este não é o Benfica da reconquista. A jogar assim, pode perder pontos com qualquer equipa do campeonato”.

O técnico, no entanto, não tem intenções de colocar o lugar à disposição.

E Luís Filipe Vieira, apesar dos rumores que colocam Jorge Jesus na Luz, mantém a confiança no treinador.