Mundo Bolsonaro poderá visitar Portugal entre o final deste ano e princípio de 2020 Por

O Presidente do Brasil, Jair Bolsonaro, poderá visitar Portugal entre o final deste ano e o princípio de 2020, anunciou hoje o chefe de Estado português, Marcelo Rebelo de Sousa, no Palácio do Planalto, em Brasília.

Em declarações aos jornalistas, no final de um encontro com o novo Presidente do Brasil, Marcelo Rebelo de Sousa referiu que ficou de ser acertada a nível dos ministérios dos Negócios Estrangeiros “entre o final de 2019, mas provavelmente princípio de 2020, uma eventual ida do Presidente Bolsonaro a Portugal”.

Questionado se neste encontro convidou Jair Bolsonaro para visitar Portugal, o chefe de Estado português começou por referir que “o calendário do Presidente Bolsonaro é muito ocupado” e que “há um calendário muito ocupado em Portugal durante boa parte deste ano”, em que haverá três atos eleitorais: europeias, legislativas e eleições na Madeira.

Por isso, adiantou, “ficaram os chanceleres – em terminologia portuguesa, ministros dos Negócios Estrangeiros – de ajustar entre o final de 2019, mas provavelmente princípio de 2020 uma eventual ida do Presidente Bolsonaro a Portugal”.