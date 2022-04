Mundo Casas de apostas dão vitória a Lula da Silva nas Presidenciais do Brasil Por

No Brasil estão a ser aceites apostas sobre o próximo Presidente, com Lula em vantagem sobre Bolsonaro.

Lula da Silva, que foi Presidente do Brasil entre 2003 e 2011, é o candidato mais bem colocado nas apostas para as eleições Presidenciais deste ano, de acordo com as apostas que têm sido feitas em casas especializadas.

O Brasil tem eleições gerais marcadas para 2 de outubro, sendo nessa data que vai eleger o próximo chefe de Estado. E o nome do próximo Presidente do Brasil tem sido alvo de apostas, com muitas casas de apostas a receberem pagamentos por essas previsões.

A cerca de meio ano para a eleição, muitos são os apostadores brasileiros que fazem apostas sobre o próximo Presidente, como quem aposta na vitória de um clube de futebol.

Para esses apostadores, Lula da Silva parte com alguma vantagem sobre Jair Bolsonaro, o atual inquilino do Palácio do Planalto.

Eleito em 2018, Bolsonaro tem ‘odds’ superiores às de Lula nos principais sites de apostas do Brasil. Os ‘odds’ funcionam como um multiplicador para as apostas, então quanto mais alto é o ‘odd’ mais a casa de apostas paga a quem acertar nesse prognóstico.

Nos principais sites de apostas, Lula é quem tem o odd mais baixo, de acordo com uma recolha feita pelo site Casa Apostas. É assim o favorito, pois a aposta em Lula da Silva é a que paga menos, o que significa que é quem tem a maior probabilidade de vencer.

Na Betano, casa de apostas que também opera em Portugal, Lula da Silva tem ‘odd’ de 1.50, contra os 3.00 de Jair Bolsonaro.

De uma forma simples, esses ‘odds’ indicam que a Betano acredita que Lula tem o dobro das hipóteses de ser o próximo Presidente do Brasil face a Bolsonaro.

Para uma melhor noção dessa diferença, o candidato com o terceiro ‘odd’ mais baixo é Sérgio Moro, com 11.00. É quase um quarto das hipóteses de Lula da Silva, segundo os cálculos da Betano.

A Betway, outra casa de apostas que também opera em Portugal, oferece aos apostadores do Brasil os mesmos ‘odds’ para essas apostas nas Presidenciais de outubro: 1.50 para Lula da Silva e 3.00 para Jair Bolsonaro.

Sérgio Moro é também o terceiro ‘favorito’ nos cálculos da Betway, também com um ‘odd’ de 11.00.

Ou seja, por cada real brasileiro apostado em Lula da Silva, as casas de apostas pagam 1,5 reais se ele ganhar as eleições.

Caso vença Jair Bolsonaro, as casas de apostas pagam três reais por cada real apostado. Se for Sérgio Moro o próximo Presidente do Brasil, quem apostar nesse candidato, na Betano ou na Betway, vai receber 11 reais por cada real brasileiro que investir.

Nessas duas casas de apostas, e em outras também referidas nessa recolha do site Casa Apostas, estão os ‘odds’ para outros possíveis candidatos ao Palácio do Planalto, como Ciro Gomes, Fernando Haddad, João Dória, Luciano Huck, Flávio Dino, João Amoêdo e Marina Silva.