Bolsonaro anuncia projeto de cooperação com Israel para dessalinização de água

O presidente eleito do Brasil, Jair Bolsonaro, anunciou hoje que o seu futuro ministro da Ciência visitará Israel para estabelecer um projeto de cooperação na área da dessalinização de água, para beneficiar a agricultura da região nordestina brasileira.

O anúncio da viagem do futuro ministro da Ciência e Tecnologia, Marcos Pontes, foi feito através de uma mensagem na rede social Twitter, na qual afirmou que as negociações para esse projeto de cooperação entre os dois países estão “muito bem encaminhadas”.

De acordo com Bolsonaro, já em janeiro serão construídas as primeiras instalações piloto para “retirar água salobra de poço, dessalinizar, armazenar e distribuir para agricultura familiar”.

“Também estudamos, junto ao embaixador de Israel e empresa especializada, testar tecnologia que produz água a partir da humidade do ar em escolas e hospitais da região. Poderemos, inclusive, negociar a instalação de fábrica no Nordeste para venda desses equipamentos no nosso mercado”, lê-se na mensagem.

Durante a campanha eleitoral e nas primeiras semanas como presidente eleito, Bolsonaro expressou em reiteradas ocasiões o seu desejo de estreitar os laços com Israel, manifestando inclusivamente a intenção de transferir a embaixada brasileira de Telavive para Jerusalém, seguindo os passos dos Estados Unidos.

O futuro chefe de Estado brasileiro, que toma posse em 01 de janeiro, deverá encontrar-se na sexta-feira com o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, cuja presença na sua cerimónia de investidura já havia confirmado.

Contudo, depois da convocação de eleições antecipadas para abril por parte do Governo israelita, não é ainda claro que Netanyahu mantenha a presença na cerimónia de posse.