Economia Bolsas europeias em alta sustentadas pela intervenção do BCE Por

As principais bolsas europeias estavam hoje em alta, depois do Banco Central Europeu (BCE) ter anunciado um novo programa de compra de dívida na quarta-feira.

Cerca das 09:00 em Lisboa, o EuroStoxx 600 subia 1,24% para 283,13 pontos.

As bolsas de Londres, Paris e Frankfurt subiam 0,55%, 3,28% e 1,59%, respetivamente, bem como as de Madrid e Milão que valorizavam-se 2,57% e 3,99%.

Depois de ter aberto em alta, a bolsa de Lisboa mantinha a tendência e, cerca das 09:00, o principal índice, o PSI20, subia 1,86% para 3.709,50 pontos.

O BCE anunciou na quarta-feira um novo programa de compra de dívida no valor de 750.000 milhões de euros para aliviar a situação no mercado da dívida e o impacto económico da pandemia do novo coronavírus.

A intervenção do BCE também se refletia hoje de manhã no mercado da dívida soberana, cujos juros recuavam em todos os prazos depois de terem atingido valores máximos na quarta-feira.

Na quarta-feira, a bolsa de Nova Iorque terminou com o Dow Jones a cair 6,30% para 19.898,92 pontos, contra 29.551,42% em 12 de fevereiro, atual máximo desde que foi criado em 1896.

No mesmo sentido, o Nasdaq fechou a recuar 4,7% para 6.989,92 pontos, contra o atual máximo de 9.817,18 pontos em 19 de fevereiro. Wall Street registou na segunda-feira a pior sessão desde 1987.

A nível cambial, o euro abriu hoje em alta no mercado de câmbios de Frankfurt, a cotar-se a 1,0854 dólares, contra 1,0848 dólares na quarta-feira e 1,0792 dólares em 19 de fevereiro, atual mínimo desde abril de 2017.

O barril de petróleo Brent para entrega em maio de 2020 abriu hoje em alta, a cotar-se a 26,60 dólares no Intercontinental Exchange Futures (ICE) de Londres, contra 24,88 dólares na quarta-feira, um mínimo pelo menos desde março de 2004.