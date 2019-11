Bolsa em Wall Street negoceia em alta no início da sessão

A bolsa de Nova Iorque negociava hoje em alta no início da sessão, após o Presidente Chinês ter afirmado que quer um acordo comercial com os EUA, apesar de ter garantido que está pronto para retaliar caso seja necessário.

Pelas 14:48 (hora de Lisboa), o índice Dow Jones avançava 0,21 por cento para 27.822,46 pontos e o Nasdaq subia 0,23 por cento para 8.525,84 pontos.

Por sua vez, o índice alargado S&P 500 fixava-se em 3.108,79 pontos, mais 0,17 por cento.

O Presidente chinês, Xi Jinping, disse hoje querer trabalhar com Washington para concluir um acordo que ponha fim à prolongada guerra comercial entre os dois países, mas que não tem medo de “retaliar” se necessário.

“Vamos retaliar, caso seja necessário, mas estamos a trabalhar ativamente para pôr fim à guerra comercial”, disse Xi aos jornalistas, em Pequim, perante empresários e ex-autoridades norte-americanas, no Grande Palácio do Povo, o parlamento chinês, junto à Praça Tiananmen.

“Queremos trabalhar num acordo preliminar, baseado no respeito mútuo e na igualdade”, defendeu.

Caso um acordo não seja alcançado até meados de dezembro, Washington estipulou uma nova ronda de taxas alfandegárias adicionais, de 15 por cento, sobre 156 mil milhões de dólares de bens importados da China.

Os governos dos dois países impuseram já taxas alfandegárias sobre centenas de milhares de milhões de euros de bens importados um do outro, numa guerra comercial que começou no verão do ano passado.