João Domingues nas meias-finais do ‘challenger’ da Maia

O tenista português João Domingues apurou-se hoje para as meias-finais do ‘challenger’ da Maia, com uma vitória em dois ‘sets’ sobre o ‘qualifier’ italiano Andrea Vavassori.

Único representante nacional ainda em prova, o 192.º tenista do ‘ranking’ mundial confirmou o favoritismo, impondo-se ao 398.º jogador da hierarquia ATP pelos parciais de 6-2 e 6-4, em uma hora e 20 minutos.

Domingues chegou a dispor de um ‘match-point’ para fechar o encontro com 5-2 a seu favor, que não concretizou, permitindo o ‘break’ de Vavassori logo de seguida.

No entanto, o tenista oliveirense acabaria mesmo por fechar o encontro dos quartos de final do Maia Open com 6-4 no segundo parcial.

Nas meias-finais, o 14.º cabeça de série do torneio maiato irá defrontar o francês Constant Lestienne, 242.º do ‘ranking’ mundial, que nos quartos de final derrotou o italiano Roberto Marcora, pelos parciais de 6-3, 6-7 (6-8) e 6-3.