Bolsa de Nova Iorque negoceia mista no início da sessão

A bolsa de Nova Iorque abriu hoje mista, com os investidores a aguardarem a decisão da Reserva Federal (Fed) sobre a taxa de juro de referência e a olharem para os resultados das empresas.

Pelas 14:50 horas em Lisboa, o Dow Jones Industrial subia 0,09 por cento para 27.216,97 pontos, enquanto o Standard & Poor’s recuava 0,07 por cento para 3.023,84 pontos.

O tecnológico Nasdaq, por sua vez, caía 0,43 por cento para 8.294,34 pontos.

Os investidores estão a olhar para os resultados das empresas norte-americanas com o propósito de verem se há sinais de algum abrandamento da economia, aguardam pelo anúncio do corte das taxas de juro por parte da Fed e estão atentos ao retomar esta semana das negociações comerciais entre os Estados Unidos e a China, embora considerem que “vai ser um processo longo”.

As ações das farmacêuticas receberam hoje um impulso, após o fabricante de medicamentos genéricos Milan e a Pfizer terem anunciado um plano para a sua fusão, salientaram.

O rendimento dos títulos do Tesouro norte-americano a 10 anos caíram pela segundo sessão consecutiva, negociando-se a 2,05 por cento e o dólar voltou a cotar-se ao nível mais alto em quase dois meses.

O presidente norte-americano, Donald Trump, voltou hoje a exigir um corte por parte da Fed das taxas de juro diretoras e disse que enquanto a União Europeia (UE) e China vão baixar as taxas de juro, a Fed “provavelmente fará pouco em comparação”.

“A UE e a China reduzirão ainda mais as suas taxas de juros e investirão mais dinheiro nos seus sistemas financeiros, facilitando [assim] que as suas empresas vendam os seus produtos”, disse Trump numa mensagem na sua conta na rede social Twitter, na véspera do início da reunião da Reserva Federal norte-americana.