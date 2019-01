Bilhetes para adeptos do FC Porto na final da Taça da Liga esgotados

Os bilhetes destinados a adeptos do FC Porto para a final da Taça da Liga de futebol, que se disputa no sábado com o Sporting, em Braga, já estão esgotados, anunciaram hoje os ‘dragões’ em comunicado.

“Estão esgotados os 14 mil bilhetes destinados aos adeptos do FC Porto para o clássico com o Sporting”, pode ler-se no sítio ‘online’ dos ‘azuis e brancos’, que explicam que os ingressos se destinam à bancada nascente do Estádio Municipal de Braga.

Os ‘azuis e brancos’ tentam no sábado, pelas 19:45, no Estádio Municipal de Braga, frente ao atual detentor do troféu, o Sporting, vencer pela primeira vez a Taça da Liga, depois de finais perdidas em 2010 e 2013.