Benfica vence nos Açores e sobe ao segundo lugar

O Benfica venceu hoje o Santa Clara nos Açores por 2-0, em partida da 17.ª jornada da I Liga de futebol, resultado que lhe permite subir ao segundo lugar da prova.

Um golo do suíço Seferovic, aos 22 minutos, colocou os ‘encarnados’ de Lisboa na frente do marcador, tendo o defesa-central brasileiro Jardel ampliado já na segunda parte, aos 49.

Com esta vitória, o Benfica sobe ao segundo lugar da prova com 38 pontos, mais um do que o Sporting de Braga, terceiro e que empatou (1-1) na quinta-feira em casa do Portimonense, e menos quatro do que o FC Porto, líder e que no sábado joga em Alvalade com o Sporting, quarto com 34.

O Santa Clara é nono classificado com 21 pontos.