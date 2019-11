Benfica segura liderança com goleada ao Marítimo e ‘hat-trick’ de Vinicius

O campeão Benfica segurou hoje a liderança da I Liga de futebol, ao golear o Marítimo, por 4-0, em jogo da 12.ª jornada, disputado no Estádio da Luz e com um ‘hat-trick’ de Carlos Vinicius.

O avançado brasileiro marcou aos 17, 31 e 55 minutos, já depois de Pizzi ter inaugurado o marcador, aos oito, num jogo em que o médio benfiquista Gabriel foi expulso, por acumulação de amarelos, aos 60.

Os ‘encarnados’ lideram o campeonato com 33 pontos, mais cinco do que o FC Porto, que na segunda-feira recebe o Paços de Ferreira, enquanto o Marítimo, que estreou o treinador José Gomes, é 14.º classificado, com 11.