Benfica goleia em Braga e iguala FC Porto na segunda posição

O Benfica goleou hoje em casa do Sporting de Braga por 4-0, subindo ao segundo lugar da I Liga de futebol, num jogo da quarta jornada em que Pizzi ‘bisou’ e beneficiou de dois autogolos.

A vitória ‘encarnada’ começou a desenhar-se aos 25 minutos, quando Pizzi converteu uma grande penalidade, jogador que ‘bisou’ aos 47, passando a liderar a lista de melhores marcadores com cinco golos.

Os dois restantes golos do Benfica foram anotados por atletas bracarenses na sua própria baliza – Bruno Viana, aos 51, e Ricardo Esgaio, aos 73 -, os dois primeiros autogolos na prsente edição da prova.

A vitória permite ao Benfica ascender ao segundo posto com nove pontos, os mesmos que o FC Porto, terceiro, e a um do comandante Famalicão, enquanto a equipa de Braga é apenas 13.ª com quatro pontos.