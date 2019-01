Benfica empresta guarda-redes Bruno Varela ao Ajax até final da época

O guarda-redes Bruno Varela foi emprestado pelo Benfica aos holandeses do Ajax até final da presente temporada, anunciou hoje o clube da Luz na sua página oficial na Internet.

O guardião, de 24 anos, era o terceiro na hierarquia da baliza ‘encarnada’, atrás do grego Vlachodimos e do belga Svilar, e ainda não tinha realizado qualquer partida pelas ‘águias’ esta época, depois de em 2017/18 ter sido a principal aposta para defender as redes benfiquistas (35 jogos realizados).

Bruno Varela, que foi formado no Benfica, já tinha estado perto de sair da Luz este mês, mas a mudança para os turcos do Kasimpasa acabou por não se concretizar.

No Ajax, adversário do Benfica na última fase de grupos da Liga dos Campeões, o internacional sub-21, que já representou os espanhóis do Valladolid e o Vitória de Setúbal, vai ter a concorrência do camaronês Andre Onana, atual titular, e do grego Kostas Lamprou.

O Ajax ocupa o segundo lugar da liga holandesa, a dois pontos do líder PSV, e é uma das equipas apuradas para os oitavos de final da Liga dos Campeões, em que vai defrontar o Real Madrid.