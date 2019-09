Benfica e FC Porto estreiam-se na Taça da Liga

O Benfica, recordista de títulos, e o FC Porto, finalista vencido, iniciam hoje a participação na edição 2019/20 da Taça da Liga de futebol, ao receberem Vitória de Guimarães e Santa Clara, respetivamente.

As ‘águias’, que já venceram a prova por sete vezes, estreiam-se na competição no grupo B frente à formação minhota, que perdeu nas últimas 10 visitas ao Estádio da Luz.

O FC Porto, inserido na ‘poule’ D, reencontra o Santa Clara três dias depois de ter vencido para o campeonato (2-0), sendo que os açorianos saíram sempre derrotados das visitas ao terreno dos ‘dragões’.

No outro encontro do dia, igualmente entre duas equipas da I Liga, o Gil Vicente recebe o Portimonense, em jogo do Grupo A, no qual está igualmente o Sporting, detentor do troféu, que joga na quinta-feira, em casa com o Rio Ave.