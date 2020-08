Desporto Benfica derrotado pelo Real Madrid na final da UEFA Youth League Por

O Benfica foi derrotado, por 2-3, pelo Real Madrid, na final da UEFA Youth League, realizada esta tarde no Centro Desportivo de Colovray, em Nyon, na Suíça.

Os golos das águias foram apontados por Gonçalo Ramos, com Pablo Rodríguez, Henrique Jocu (autogolo) e Miguel Gutiérrez a marcarem para a equipa espanhola.

Tiago Dantas falhou um penálti, aos 68 minutos, que daria o empate (3-3) ao Benfica.

Foi a terceira derrota do Benfica em finais da UEFA Youth League, depois de 2013/14 (derrota por 0-3 com o Barcelona) e de 2016/17 (1-2 diante do Salzburgo).