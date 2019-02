Benfica Benfica castigado por apoio ilegal às claques Por

O Conselho de Disciplina (CD) da Federação Portuguesa de Futebol castigou o Benfica, com quatro jogos de interdição ao Estádio da Luz, por apoio ilegal às claques.

Na origem da sanção disciplinar estará uma queixa apresentada pelo Sporting, relativa à temporada 2016/17.

O CD multou ainda os encarnados em 28 mil euros.

O Benfica já anunciou que vai recorrer para o Tribunal Arbitral do Desporto.

“Consideramos totalmente inaceitáveis e injustificáveis as razões invocadas para tal decisão e estamos convictos de que conseguiremos fazer valer as nossas razões no decurso deste processo”, reagiaram as águias, em comunicado.

Se o recurso for aceite, o castigo fica suspenso.