Benfica bate Verva Varsóvia e vence pela primeira vez na ‘Champions’ de voleibol

O Benfica conquistou hoje o primeiro triunfo de sempre na fase de grupos da Liga dos Campeões de voleibol, ao vencer na receção aos polacos do Verva Varsóvia, por 3-1, em jogo da segunda jornada do grupo D.

Depois da derrota na ronda inaugural com os italianos do Perugia por 3-1, a equipa de Marcel Matz só deixou escapar o terceiro ‘set’ para os polacos, que na jornada de estreia derrotaram os franceses do Tours (3-0), vencendo o embate com os parciais de 25-19, 25-17, 22-25 e 25-21.

Com este triunfo, o Benfica iguala o Verva Varsóvia, com três pontos, enquanto Perugia, também três pontos, e Tours, ainda sem pontos, jogam o seu desafio na quarta-feira, em França.

Na próxima jornada, os ‘encarnados’ recebem o Tours, no dia 19 de dezembro, enquanto o Perugia visita o Verva Varsóvia.