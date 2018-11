Motores Bélgica vence primeira corrida de qualificação da Taça das Nações de GT Por

A formação da Bélgica confirmou o favoritismo que detinha para a corrida de qualificação da Taça FIA das Nações de GT que este sábado se disputa no Bahrain.

Charles Weerts e Mike den Quandt impuseram-se na corrida realizada esta sexta-feira no Circuito de Sakhir, depois de largarem na frente, ao serem os mais rápidos nas duas

sessões de qualificação.

Aos comandos do Audi R8 LMS GT3 amarelo do Team WRT, Weertes e Den Tandt dominaram completamente os acontecimentos, conseguindo impor-se por quase meio minuto, numa prova marcada no seu começo por uma colisão entre o tainladês Piti Bhirombhakdi e o britânico Chris Buncombe, que fez o Ferrari 488 GT3 da Grã-Bretanha entrar em pião.

No processo Buncombe também acabou por colidir com os carros da Dinamarca e da Suécia, levando à entrada em pista do ‘safety car’, que por aí se manteve durante dez minutos. Mesmo assim os britânicos não ‘baixaram os braços’ e encetaram uma recuperação que os levou a lutar pelo terceiro lugar. Chistopher Froggartt não conseguiria manter a posição face a Matteo Cressioni, que levou o Lamborghini Huracan GT3 de Itália ao terceiro posto final,

Já a Turquia terminaria na segunda posição, depois de Ayhancan Guven deixar Froggartt para trás, no Mercedes AMG GT3 que dividiuy com o seu compatriota Salih Yoluc. O top cinco foi completado pela França, com a Argentina, Alemanha e Rússia a terminarem logo atrás.

A segunda corrida de qualificação tem lugar pelas 15h15 (locais) de sábado, sendo a corrida principal disputada às 19h30 (locais).