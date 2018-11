Motores Taça das Nações de GT com regras diferentes Por

O mundo das corridas de GT está este fim de semana no Bahrain, onde tem lugar a Taça FIA das Nações da disciplina.

A competição é sancionada pela Federação Internacional do Automóvel e organizada pela SRO, a promotora do Blancpain GT Series, o mais famoso e importante campeonato de corridas de Grande Turismo do Mundo.

No Circuito de Sakhir estão alguns dos pilotos e equipas mais famosos do panorama internacional, sendo que para o resultado final contam as pontuações para as duas corridas de qualificação, que, combinadas, determinam a grelha para a corrida principal, a disputar também no sábado.

Mas a pontuação é diversa do habitual, já que o vencedor tem apenas um ponto, o segundo dois, e por aí fora, impondo-se aquele que menos pontos tiver. Quando duas equipas tiverem os mesmos pontos o desempate faz-se a favor daquele que tiver realizado a melhor qualificação.

As equipas que não estejam em alguma das corridas de qualificação terão de largar para a seguinte do final da grelha de partida, sendo que a grelha para a primeira corrida de qualificação será determinada pela primeira sessão de qualificação e a da segunda baseada nos tempos da segunda sessão.