Motores Turquia vence a Taça das Nações de GT Por

Através de Ayhancan Guven e Salih Yoluc a Turquia foi a vencedora da da Taça FIA das Nações de GT, que este sábado se disputou no Circuito de Sakhir, no Bahrain.

A dupla do Mercedes AMG GT3 vermelho levou a melhor numa prova onde soube gerir muito bem o forte andamento imprimido ao longo dos 60 minutos da corrida final, repetindo o êxito conseguido na segunda corrida de qualificação, também realizada este sábado.

Guven e Yoluc aproveitaram muito bem a ‘pole position’ conseguida com o êxito no segundo confronto, estiveram quase sempre na frente da concorrência, liderada pelo Reino Unido. Uma equipa formada por Chris Buncombe e Christopher Froggatt, que ao longo da hora de prova não deu um minuto de descanso à formação turca.

Os britânicos até passaram pela liderança, mas a dez minutos do fim Ayhancan Guven passou Buncombe para se impor por 3,3s sobre o piloto inglês do Ferrari 488 GT3 da AF Corse. Nicklas Nielsen e Johnn Laursen completaram o pódio para a Dinamarca, ao terminarem à frente da Rússia e da China.

Numa prova que teve 18 carros à partida, apenas uma dúzia cruzou a meta, com vários deles a ficarem fora da corrida logo na primeira volta, depois de um acidente que envolveu o Audi R8 LMS da Bélgica, que encontrou em ‘slide’ na primeira curva atravessando a pista depois desse percalço.

A Austrália também viu a sua corrida terminar na primeira curva, enquanto incidentes separados obrigaram também as formações da Bielrorússia e da Alemanha a claudicarem. Já a França foi penalizada com uma passagem nas boxes, depois de um toque no Lamborghini Huracan GT3 da Argentina

O ‘safety car’ teve de neutralizar a prova durante 15 minutos após os incidentes da primeira volta, o que permitiu na altura a Chris Buncombe colocar o Ferrari do Reino Unido no comando.