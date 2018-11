Banda Franz Ferdinand atua em maio no North Music Festival no Porto

A banda escocesa Franz Ferdinand regressa a Portugal em maio, como cabeça-de-cartaz da 3.ª edição do North Music Festival, que decorre a 24 e 25 de maio, no Porto, anunciou hoje a organização da iniciativa.

“O North Music Festival (NMF) está de volta à Invicta para a sua 3.ª edição. O ‘festival à beira Douro’ volta à Alfândega do Porto nos dias 24 e 25 de maio de 2019 com um nome já confirmado. [Os] Franz Ferdinand serão os cabeças-de-cartaz do segundo dia de evento, celebrando assim o seu regresso ao Porto, depois de nove anos”, refere a organização num comunicado hoje divulgado.

Os Franz Ferdinand, formados em 2002, em Glasgow, editaram em fevereiro o 5.º álbum de originais, “Always Ascending”. A banda já atuou várias vezes em Portugal, em festivais de música e em nome próprio.

Em maio, no Porto, a banda irá “presentear os fãs com mais um concerto incrível onde não faltarão, por certo, temas do seu mais recente trabalho e ‘hits’ desde ‘Do You Want To’ a ‘Take Me Out’ para que, no fim, se apague ‘This Fire'”.

A primeira edição do North Music Festival decorreu em junho do ano passado em Guimarães, no Estado D. Afonso Henriques. Este ano, o festival aconteceu em maio na Alfândega do Porto.

De acordo com a organização, passaram pela 2.ª edição do do festival, cujo cartaz incluiu os Prodigy e os Gogol Bordello, cerca de 25 mil pessoas.

A partir de hoje está à venda “uma edição limitada de bilhetes para o festival, com preço especial de antecipação”.