Motores Vasco Melo e José Manescas em duelo na Taça Yamaha Por

A disputa entre Vasco Melo e José Manescas pelo título da classe Stock é o principal foco de atração da última jornada da Taça Yamaha, que decorre este fim de semana no Raid Paraíso TT de Góis.

Esta competição monomarca promovida pela Yamaha Motor Portugal decorre em paralelo com o Campeonato Nacional de Todo-o-Terreno, e nesta última ronda de 2018 conta com uma lista de inscritos muito interessante, onde mais de uma dezena de equipas estão repartidas entre as classes Open e Stock.

Se em Open Mário Franco já se consagrou como campeão 2018, no entanto na Stock tudo está em aberto com a disputa pelo título a ser protagonizada por Vasco Melo e José Manescas.

“No final de sete etapas o balanço final supera as expectativas traçadas para 2018. Estamos especialmente contentes com o crescente número de pilotos na classe Stock”, destaca Luís Pinto Figueiredo, Marketing Manager da YME-Portugal.

Para aquele responsável da marca dos três diapasões no nosso país a classe Stock “abre os braços a novos pilotos, possivelmente, menos experientes no Campeonato Nacional de TT que aqui encontram uma categoria na qual podem discutir resultados com os seus pares utilizando veículos com níveis menores de preparação”.

O Raid Paraíso TT de Góis cumpre-se nos concelhos de Arganil e de Góis arrancando desportivamente no sábado com a realização do prólogo que terá cerca de 12,8 Km. Já no domingo os participantes terão pela frente um único setor seletivo de 67 Km, percorrido por 3 vezes. A totalidade dos sectores seletivos é de cerca de 213,8 Km.