Banco Nacional de Angola mantém taxa de juro nos 15,50%

O Banco Nacional de Angola decidiu manter a taxa de juro de referência de juros nos 15,50 por cento, tendo em conta o “sentido de contração” da base monetária em moeda nacional (kwanza) que se deve manter até finais do ano.

A decisão foi tomada após a reunião do Comité de Política Monetária (CPM), na segunda e terça-feira e divulgada através de um comunicado publicado no ‘site’ do BNA.

O CPM decidiu também manter inalterada a taxa de juro da Facilidade Permanente de Absorção de Liquidez em 0 por cento e os coeficientes das Reservas Obrigatórias em moeda nacional nos 17 por cento e 15 por cento em moeda estrangeira.

O BNA justifica as decisões com o facto de a Base Monetária em moeda nacional (o dinheiro em circulação na economia e as reservas do banco central), “apresentar um sentido de contração, com a perspetiva de manter este curso até ao final do ano”.

No mês de setembro a Base Monetária em Moeda Nacional, variável operacional da política monetária, contraiu 180,07 mil milhões kwanzas (432 milhões de euros), o que corresponde a menos 11,68 por cento face ao mês de agosto de 2019.

Em agosto, no mercado monetário interbancário, foi transacionado o montante de 215,26 mil milhões de kwanzas (cerca de 516 milhões de euros), representando uma diminuição de (29,92 por cento) face ao período anterior.

A totalidade dos depósitos bancários em moeda nacional e as notas e moedas em poder do público, registou uma variação positiva de 175,87 mil milhões de kwanzas (420 milhões de euros) em relação ao nível observado em julho de 2019, passando para 4,70 biliões (1,128 mil milhões de euros) em agosto, o que corresponde a um aumento de 3,89 por cento.

Em agosto, o ‘stock’ do crédito em moeda nacional registou uma expansão mensal de 1,07 por cento, face ao aumento de 0,79 por cento registado no mês de julho.

Nos últimos 12 meses, este indicador decresceu 6,89 por cento.

A próxima reunião ordinária do CPM do Banco Nacional de Angola realiza-se no dia 28 de novembro de 2019.