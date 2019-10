Pinto da Costa diz que o FC Porto vai lutar pela nona vitória consecutiva

O presidente do FC Porto, Pinto da Costa, defendeu hoje que os ‘dragões’ vão lutar pela nona vitória consecutiva, à partida da comitiva para a Holanda, onde irá defrontar o Feyenoord para a Liga Europa de futebol.

O dirigente, que seguiu com a restante comitiva para a Roterdão, revelou-se confiante na vitória dos ‘dragões’, mas mostrou-se mais cauteloso quando foi questionado sobre se o FC Porto é um dos candidatos a conquistar a prova.

“Pode ser candidato, não sei. Agora só pensamos neste jogo”, referiu o presidente do clube, que soma oito vitórias consecutivas nas várias competições.

Pinto da Costa, que não quis comentar as arbitragens, falou ainda sobre a boa campanha do Famalicão, líder isolado da I Liga.

“Surpresa? Não. O Famalicão é um grande clube e tem uma boa equipa, não estou surpreendido”, assinalou.

A comitiva portista, que hoje seguiu viagem para a Holanda, defronta o Feyenoord na quinta-feira, em jogo da segunda jornada do grupo G, agendado para as 17:55 (horas de Lisboa), com arbitragem do russo Sergei Karasev.