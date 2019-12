Banco de Inglaterra mantém taxas de juro devido aos riscos que ainda persistem para a economia

O Banco de Inglaterra manteve hoje as taxas de juro no Reino Unido em 0,75 por cento, devido aos riscos que ainda persistem para a economia britânica, desacelerada pela saída da União Europeia (UE), foi hoje anunciado.

No final de uma reunião, sete dos nove membros do Comité de Política Monetária do banco central britânico votaram a favor de manter o preço do dinheiro para manter a inflação – atualmente em 1,5 por cento – dentro do objetivo oficial de 2 por cento.

Dois dos nove membros do comité manifestaram-se a favor de um corte de 0,5 pontos percentuais da taxa de juro.

Com a vitória do Partido Conservador nas eleições gerais de 12 de dezembro, a entidade considerou que “o sentimento (sobre a economia) das famílias e das empresas pode melhorar a curto prazo”, apesar de se ter mostrado cautelosa.

O banco decidiu manter o programa de estímulos quantitativo, no qual investiu 435.000 milhões de libras (513.300 milhões de euros) em títulos de dívida, sobretudo pública.

O Produto Interno Bruto (PIB) britânico cresceu 0,3 por cento no segundo trimestre – entre julho e setembro – mas espera-se um ligeiro crescimento no último trimestre, informou o Banco de Inglaterra.