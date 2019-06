O Banco da Inglaterra manteve a principal taxa de juros em 0,75 por cento, enquanto os investidores continuam a aguardar desenvolvimentos sobre o Brexit.

Os nove membros do Comité de Política Monetária, que fixa as taxas, apoiaram a decisão de não alterar as taxas.

Nos mercados existia a expectativa, segundo a Associated Press, de alguns membros decidirem votar a favor de um aumento das taxas devido às preocupações de os salários levarem a uma subida da inflação.