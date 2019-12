Conselho de Ministros aprova fusão entre Comboios de Portugal e EMEF

O Conselho de Ministros aprovou hoje a incorporação da EMEF na CP – Comboios de Portugal, fusão cujo objetivo passa por “reforçar a capacidade operacional e funcional da principal operadora nacional de transporte ferroviário de passageiros”, foi hoje anunciado.

A fusão da EMEF [Empresa de Manutenção de Equipamento Ferroviário] é “uma medida de reorganização que visa garantir a normalização e o reforço da qualidade do serviço público prestado pela CP, tendo por base linhas sólidas de gestão integrada – para a atividade de transporte e para a atividade central de suporte que é a de manutenção e reparação”, lê-se no comunicado divulgado no final da reunião.

De acordo com o documento, esta medida vai permitir “ganhos de qualidade, eficiência e racionalidade, permitindo melhor afetação de recursos, eliminando redundâncias e condicionamentos decorrentes da atual tipologia de organização”.