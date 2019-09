Motores Baja TT Vindimas em ‘contagem decrescente’ Por

Foi em Lisboa que a Baja TT Vindimas do Alentejo foi apresentada, dias antes de ir para a estrada nos concelhos de Beja, Castro Verde, Mértola e Aljustrel.

Apesar de contar para já ‘apenas’ para a Taça de Portugal de Todo-o-Terreno, a prova do Clube de Promoção de Automobilismo e Karting (CPKA) tem a firme intenção de vir a ser incluída futuramente no Campeonato de Portugal da especialidade.

Esta apresentação – que decorreu no espaço Wines of Portugal – Sala de Provas de Vinhos de Portugal – deu a conhecer um evento que pretende resgatar o conceito de um evento como era o rali Montes Alentejanes.

Humberto Silva, Presidente do CPKA, deu a conhecer os detalhes de um evento que começa na sexta-feira com as habituais verificações técnicas e administrativas a que se segue uma animada cerimónia de partida.

Desportivamente a prova arranca no sábado, dia 7, com o prólogo Argasclim, de 6,2 km, prosseguindo de tarde, quando será realizado o primeiro setor seletivo com 150 quilómetros.

Tal como o segundo troço, terá início e fim em de Santa Clara do Louredo, em Beja, onde se localiza o parque de feiras e exposições, centro nevrálgico da prova. O percurso de dia 7 terá passagem por Cabeça Gorda, Outeiro, Corte de Cobres, Carregueiro, Albernos, Barragem do Monte dos Grous.

No domingo a competição auto irá repetir o troço de 150 km, enquanto que para as categorias Moto, Quad e SSV está reservado um de 85 km que vai percorre as pistas de Cabeça Gorda, Outeiro, Vale de Camelos, Azinhalinho, com passagem também na barragem do Monte dos Grous até chegar a Santa Clara do Louredo.

“Acima de tudo precisamos de sorte. A prova está montada. É a primeira vez que a fazemos, o que não é fácil por ser a primeira vez. Pensamos estar preparados. Esperemos que corra tudo bem”, afirmou Humberto Silva.

O responsável máximo pelo CPKA enfatizou: “Ao nível de concorrentes estou em crer que vai ser uma excelente corrida. Contamos com os melhores pilotos nacionais e, por isso, antevê-se uma prova particularmente competitiva e não podíamos estar mais satisfeitos”.

Sobre o percurso Humberto Silva sublinhou que “será do agrado dos pilotos porque as pistas são fantásticas, o piso excelente”. Também lembrou que o primeiro troço de sábado de 149 km será disputado por todas as categorias. O mesmo que vai ser percorrido no domingo pelos automóveis, enquanto que as Motas, Quad e SSV vão realizar um setor mais pequeno de 85 km sem reabastecimento e assistência. “Esperamos uma prova com muito calor, mas penso que temos reunidas as condições para que os pilotos se possam divertir”, concluiu.