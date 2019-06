Motores “Azares com os furos” afastaram Bruno Magalhães de luta pela vitória no CPR Por

Bruno Magalhães mostra-se satisfeito por ter contribuído para uma ‘dobradinha’ do Team Hyundai Portugal no Rali de Portugal e somar mais um pódio no Campeonato de Portugal de Ralis (CPR) na prova lusa do ‘Mundial’, só lamentando alguns azares iniciais.

Acompanhado mais uma vez por Hugo Magalhães, o piloto de Oeiras tinha a perfeita noção que a sua missão no evento do ACP Motorsport não seria fácil, pois para além da extensão do rali havia a dificuldade da passagem por classificativas que já estava deterioradas pelo facto de ser ‘pisadas’ pela ‘caravana do WRC.

Mas Bruno Magalhães também acreditava que tinha as ‘armas’ para enfrentar este desafio e não tinha sido por acaso que também tinha enfrentado algumas das provas mais duras do mundo, como por exemplo o Rali da Acrópole (Grécia), quando foi vice-campeão da Europa.

Ainda assim o piloto do Team Hyundai não evitou alguns contratempos, como foi exemplo, o descolar de dos pneus da jante do seu i20 R5 na etapa de sexta-feira, que o fizeram perder cerca de minuto e meio. No dia seguinte Bruno empenhou-se e conseguiu terminar a prova do CPR no pódio. Resultado que viria a confirmar com o segundo posto entre os pilotos nacionais no final do rali no domingo. Um bom resultado a acrescentar à segunda posição conseguida nos Açores.

“Foi um prazer voltar a disputar o Rali de Portugal, sempre uma prova longa e muito dura, mas cujo público fantástico nos leva a superar todas as adversidades”, começou por referir Bruno Magalhães.

O piloto lisboeta destaca também: “Os azares com os furos na sexta-feira afastaram-nos da luta pela vitória no CPR, mas o segundo lugar acaba por ser positivo para o nosso campeonato, depois do pódio nos Açores”.

“Além disso, demonstrámos no sábado o nosso verdadeiro andamento, já com o carro mais adaptado ao meu estilo de pilotagem. Quero agradecer a todos os nossos patrocinadores, à equipa e a todo o Team Hyundai Portugal, que conseguiu aqui uma dobradinha muito importante”, concluiu o tricampeão nacional, que vai agora preparar o início da fase de asfalto do campeonato nacional, no Rali de Castelo Branco, nos dias 22 e 23 de junho.