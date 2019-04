Autoridades moçambicanas sobem para 168 mil as pessoas afetadas em Cabo Delgado

O Instituto Nacional de Gestão de Calamidades (INGC) estima em 168.219 o número de pessoas afetadas pelo ciclone Kenneth, na província moçambicana de Cabo Delgado, segundo os últimos dados hoje disponibilizados, que mantêm cinco vítimas mortais.

As famílias afetadas são 35.290, segundo o ponto de situação que usa dados preliminares de sábado.

Quanto a danos, o INCG atualiza as casas totalmente destruídas para 3.895 e as parcialmente destruídas para 31.305.

Sofreram ainda danos 75 salas de aula, afetando 3.909 alunos, cinco unidades sanitárias, duas pontes e 22 postes de média tensão e 34 postes de baixa tensão.

Sobre a assistência humanitária, a INGC diz que há 4.284 pessoas vulneráveis nos centros de acomodação.

Quanto aos meios alocados, há 230 especialistas humanitários, três helicópteros, 10 barcos, 15 camiões, uma avioneta, 15 telefones satélite e três drones.

O ciclone Kenneth foi o primeiro, desde que há registos, a atingir o Norte de Moçambique.

O ciclone dissipou-se no sábado, mas semeou chuva com intensidade em diversas zonas das províncias de Cabo Delgado e Nampula que ainda deverão prolongar-se pelos próximos dias e com alertas para as bacias de vários rios da região.

Pemba, capital de Cabo Delgado, tinha escapado à entrada do ciclone em terra, na quarta-feira, mas o pior por acabou por chegar hoje.

Ainda decorrem levantamentos em zonas mais remotas.

No último ano, a época das chuvas tinha deixado cerca de mil famílias sem abrigo na província de Cabo Delgado, segundo dados do INGC.