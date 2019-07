Motores Audi de René Rast no DTM ‘veste a camisola’ do Bayern de Munique Por

O Audi RS5 DTM de René Rast, atual líder do Campeonato Alemão de Carros de Turismo (DTM) vai envergar as cores do Bayern de Munique aquando da prova daquela competição em Norisring.

A prova que habitualmente se disputa no famoso traçado urbano de Nuremberga é assim aproveitada pela marca de Ingolstadt para cimentar as relações comerciais com o mais titulado clube de futebol da Alemanha.

Esta iniciativa serve também para a marca dos quatro anéis promover a Audi Cup, competição que reúne vários clubes de futebol da Europa, que se disputará a 30 e 31 de julho no Allianz Arena, a ‘casa’ do Bayern de Munique.