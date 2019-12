Motores Audi coloca um ‘ponto final’ no seu envolvimento no WTCR Por

Seguindo o que a ‘casa-mãe’ – a Volkswagen – já tinha decidido, a Audi anunciou o fim do seu envolvimento na Taça do Mundo de Carros de Turismo (WTCR).

Este anúncio, que tem efeitos imediatos em 2020, já era esperado pela equipa WRT, que tem sido a principal representante da marca dos quatro anéis na competição internacional.

No fundo a Audi segue a nova estratégia do grupo automóvel baseado em Volfsburgo, que em termos industriais está a abandonar progressivamente os motores térmicos e a substitui-los por motorizações elétricas. A única exceção para já parecem ser as competições GT3, nomeadamente com o envolvimento no Intercontinental GT Challenge.

“O WTCR tornou-se um palco de primeiro plano e nós fizemos parte dele desde o primeiro dia”, declaro Chris Reinke, responsável máximo pelo departamento cliente da Audi Sport, lembrando: “No ano passado conseguimos 25 pódios e sete vitórias”.

“Um grande obrigado aos nossos quatro pilotos; Niels Langeveld, Gordon Shedden, Jean-Karl Vernay e Fréderic Vervisch, como às equipas Comtoyou e WRT e aos nossos parceiros. O momento chegou para abrir um novo capítulo”, acrescentou Reinke.

Desde que iniciou o seu envolvimento no WTCR e nas competições TCR em todo o Mundo a Audi Sport construiu 180 RS3 LMS TCR.