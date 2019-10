Atividade económica diminui e consumo privado estabiliza em setembro – BdP

O indicador coincidente para a atividade económica diminuiu em setembro, após ter estabilizado em agosto, e indicador coincidente para o consumo privado estabilizou, depois de ter aumentado no mês anterior, divulgou hoje o Banco de Portugal (BdP).

De acordo com os dados do BdP, em setembro, a taxa de variação homóloga do indicador para a atividade económica diminuiu para 2,1 por cento, contra os 2,2 por cento de agosto, enquanto a variação homóloga do indicador para o consumo privado se manteve nos 2,4 por cento registados no mês anterior.

Segundo o BdP, os indicadores coincidentes são “indicadores compósitos que procuram captar a evolução subjacente da variação homóloga do respetivo agregado macroeconómico”.

Assim sendo, explica, apresentam um perfil mais alisado e não se destinam a refletir em cada momento do tempo a evolução da taxa de variação homóloga do respetivo agregado de Contas Nacionais.

Saliente-se também que os valores passados dos indicadores coincidentes podem ser revistos devido quer a revisões estatísticas da informação de base, quer devido à incorporação de nova informação, acrescenta.