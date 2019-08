Motores As novas decorações do ‘Mundial’ de Resistência Por

O arranque da super temporada do Campeonato do Mundo de Resistência (WEC) 2019-2020 é motivo para perceber algumas novidades, e algumas delas são mesmo as decorações dos carros.

Em vésperas das 4 Horas de Silverstone o ‘paddock’ engalanou-se com os carros que vão participar na prova britânica do WEC, alguns novos e outros redecorados. Um deles foi o Oreca da JOTA Sport que António Félix da Costa vai dividir com Anthony Davidson e Roberto Gonzalez.

Mas nada como ‘visitar’ as boxes de Silverstone para perceber o que há de novo neste WEC 2019-2020.