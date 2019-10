Motociclismo Armindo Neves celebra 30 anos de estreia na Baja Portalegre 500 Por

Depois de se ter sagrado campeão nacional de todo-o-terreno na categoria de veteranos, Armindo Neves vai estar à partida da Baja Portalegre 500 para ‘em casa’ festejar o 30º aniversário da sua estreia na prova.

O piloto alentejano de 49 anos anos atingiu os seus objetivos no primeiro ano do seu projeto com a SWM e a Lusomotos, conseguindo cinco vitórias e um título.

Para Armindo Neves ‘sobra’ a comemoração do 30º aniversário da sua primeira Baja de Portalegre, que teve lugar em 1989. “Não podia estar mais satisfeito. Foi um ano árduo, de muito trabalho, também com algumas quedas, mas, ainda assim, conseguimos atingir aquilo a que nos propusemos perante os nossos parceiros”, começa por dizer.

Armindo Neves está satisfeito com este balanço e a participação na prova ‘rainha’ do TT nacional é encarada como tempo de celebração: “Conseguir no ano de estreia deste projeto uma vitória, foi de facto maravilhoso. Devo-o a toda a equipa e aos patrocinadores, a quem quero uma vez mais agradecer”.

“Assim, parto para Portalegre com o sentimento de dever cumprido e vou tentar conquistar a melhor classificação possível, embora agora já sem a pressão dos resultados. A palavra de ordem vai ser comemorar. Há 30 anos fazia a minha estreia em Portalegre. Para além disso, sou de Benavila, uma terra do distrito e esta sempre foi a ‘nossa prova’, e é por isso que quero celebrar ‘em casa’ com a família, amigos e patrocinadores este triunfo que é de nós todos”, concluiu o piloto alentejano.

A 33ª Baja Portalegre 500 tem início no dia 26 de outubro, sexta-feira de manhã com o prólogo de 6 quilómetros, que se disputa nas Coutadas e o segundo setor seletivo de 80 km. No Sábado realiza-se o terceiro setor cronometrado de 350 km, com partida no Crato e chegada a Portalegre. A cerimónia de pódio está agendada para as 17h00.