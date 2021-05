Desporto Sporting mais perto do título após vencer Rio Ave Por

O Sporting derrotou esta noite o Rio Ave, por 0-2, em jogo a contar para a 31.ª jornada da I Liga, realizado no Estádio dos Arcos, em Vila do Conde.

Pedro Gonçalves abriu a contagem, de penálti, aos 34 minutos, com Paulinho a fixar o resultado final, aos 63, num encontro em que Tarantini, no banco do Rio Ave, viu um cartão vermelho direto por protestos.

Com o triunfo, o Sporting chegou aos 79 pontos, ficando à condição com nove pontos de vantagem sobre o FC Porto, que amanhã visita o Benfica, a três jornadas do final da prova, dando assim um passo de gigante rumo ao título nacional, que foge aos leões desde 2002.

Já o Rio Ave continua no 15.º lugar, com 31 pontos, podendo ser ultrapassado nesta jornada pelo Boavista, que sexta-feira recebe o Tondela.