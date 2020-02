Motores ARC Sport sem Ricardo Moura mas com Paulo Neto em Fafe Por

Ricardo Moura é a ‘baixa’ mas sentida na equipa ARC Sport no Rali Serras de Fafe e Felgueiras, que vai para estrada no próximo fim de semana.

A equipa de Augusto Ramiro vai no entanto alinhar com uma formação reforçada, pois para além do campeão nacional em título, Ricardo Teodósio, alinha na primeira prova do Campeonato de Portugal de Ralis com Miguel Correia e Paulo Neto.

Foto: AIFA

A ausência de Ricardo Moura, inscrito no evento da Demoporto, deve-se a “problemas particulares” do piloto açoreano, sendo que o algarvio inicia a defesa do título alcançado na época passada tendo novamente José Teixeira como navegador.

O algarvio aposta num novo Skoda Fabia R5 Evo, uma máquina checa que tem réplica nas apostas de Miguel Coreia, que alinha com Pedro Alves a seu lado, e de Paulo Neto e Vítor Hugo.

Trata-se de “um novo ano” e “uma nova aposta” para Miguel Correia, que promete “trabalhar para ter uma evolução ainda maio” na nova temporada. “Vamos contar com as últimas evoluções dentro de um carro já muito competitivo, que é mais do que suficiente para os andamentos que queremos ter”, garante o piloto.

Já Paulo Neto, habituado no passado a carros de duas rodas motrizes “é tudo novidade”. E salienta: “O carro é bom e permite muito. Acho que é tudo melhor, mas também muito diferente. A ARC Sport, que a nível de afinações é fantástica, fez-nos encontrar o ponto ideal do carro, o que já é uma vantagem”.

“Vamos tentar medir o Skoda ao longo da prova e, com notas muito pessoais, mas adequadas a um ritmo mais elevado, simplificar a condução. Em testes é uma coisa, em prova será outra, mas estamos bastante confiantes nesta estreia com o Skoda”, acrescenta o piloto de Sintra.

Augusto Ramiro vê este começo de época como uma enorme responsabilidade: “Se a revalidação do título do Ricardo Teodósio é uma prioridade, não é menos importante a afirmação de todos os pilotos que confiaram na nossa equipa”.