Nas Notícias Aplicações vencedoras criadas por jovens ‘invadem’ Portugal Digital Summit’20 Por

A terceira edição do App Start Up, evento acelerador dirigido aos jovens do Apps for Good, arrancou hoje no Portugal Digital Summit’20. Ao longo de dois dias, cinco equipas de alunos que participaram nas seis edições do programa educativo tecnológico Apps for Good vão apresentar as suas aplicações que pretendem melhorar o mundo.

Com uma audiência que contará com oradores de empresas internacionais e nacionais como a Google, Salesforce, Claranet, Microsoft, entre outros, o objetivo do App Start Up é acelerar a próxima vaga de transformação digital da economia e da sociedade em Portugal. E a começar já pelos mais jovens e criando um novo ecossistema com base nas soluções tecnológicas que foram desenvolvidas ao longo do ano letivo no âmbito do programa Apps for Good e nos 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável das Nações Unidas.

O App Start Up vai decorrer nos dias 21 e 22 de outubro às 18h15 no maior evento da economia e da transformação digital em Portugal – o Portugal Digital Summit – que este ano será totalmente online, com os jovens a apresentarem as suas aplicações a todos os profissionais das áreas de negócios, empreendedorismo e tecnologia.

Hoje, a partir das 18h15, serão apresentadas as aplicações ‘SandSpace’, que permite ver a ocupação das praias portuguesas; a ‘Polumap’, que permite identificar os locais onde existe poluição; e a ‘Poopet’, que tem por objetivo eliminar o problema dos dejetos dos animais na via pública.

Já no dia 22 de outubro, o App Start Up contará com duas equipas de alunos que exemplificam a continuidade das aplicações criadas no âmbito do Apps for Good. Deste modo, serão apresentadas a ‘Bow’, aplicação que permite regular/limitar o consumo diário de água num chuveiro; e a ‘Invasoras CV’ que pretende ajudar no combate às espécies de plantas invasoras que são uma das principais ameaças à biodiversidade. Após estas apresentações, haverá as intervenções de Ana Casaca, Head of Commercial Innovation da Galp e de João Baracho, diretor executivo do CDI Portugal.

O Portugal Digital Summit’20 é transmitido pela televisão e internet, é gratuito, mas de inscrição obrigatória, podendo fazer a sua inscrição aqui e assistir ao App Start Up.