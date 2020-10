Nas Notícias Mais 16 mortes no segundo dia com mais casos novos Por

Foram registados 16 mortes e 2535 novos casos de covid-19 em Portugal, no último período de 24 horas, de acordo com o boletim epidemiológico da Direção-Geral da Saúde.

Os 2535 novos casos representam o segundo maior número desde a pandemia, superado apenas pelos 2608 notificados a 16 de outubro.

No total, foram confirmados 106 271 casos de infeção desde o início da pandemia, estando 40 804 casos ativos.

Com as 16 mortes nas últimas 24 horas, o total de óbitos associados à pandemia atingiu os 2229.

A região de Lisboa e Vale do Tejo registou oito mortes, com quatro óbitos a serem notificados na região Norte, dois no Centro e uma morte nas regiões do Alentejo e do Algarve.

No mesmo período, foram recuperadas 1340 pessoas, com o total de curados a chegar aos 63 238.