Motores António Sousa começa época com pódio Por

António Sousa iniciou a sua temporada no Campeonato de Portugal de Ralicross (PTRX), com a conquista do pódio na categoria Super 1600.

O piloto de Lousada esteve sempre na luta pela liderança em Sever do Vouga, e no final alcançou um meritório terceiro lugar aos comandos do Peugeot 206 S1600 da SRT Motorsport.

A vitória numa das séries e os resultados equilibrados em todas as corridas de qualificação, com António Sousa a demonstrar todo o seu talento em condições bem diversas, que foram da chuva ao tempo em piso seco, ditaram uma presença na primeira fila da grelha de partida.

Um facto que fez o piloto lousadense sentir que podia ganhar: O nosso andamento foi sempre forte, em todas as circunstâncias e independentemente dos adversários, dando-nos confiança para encarar cada corrida sempre no limite”.

Quando se acendeu o semáforo verde António Sousa ‘saltou’ para a segunda posição e, nas primeiras voltas esteve sempre na luta acesa pela liderança, até que após a terceira passagem pela meta começou a ter problemas “com o forte embaciamento do vidro da frente”. O que o “forçou a dosear o andamento, sob pena de bater”, fazendo-o perder o segundo posto. Depois foi “um enorme esforço para segurar o terceiro lugar”, que felizmente conseguiu.

“Foi um bom resultado, que premeia o meu esforço e a dedicação da minha equipa. Quero dedicar este pódio a todos os patrocinadores da SRT Motorsport e prometo que agora vamos no encalço das vitórias”, rematou o piloto de Lousada, que espera que a interrupção forçada devido às medidas de mitigação da propagação do Covid-19 não dure muito tempo.