António Maio sobe ao pódio em Reguengos de Monsaraz

António Maio dominou grande parte da prova de abertura do Campeonato Nacional de Rally Raid AJP, que no fim de semana se disputou na zona de Reguengos de Monsaraz.

O Campeão Nacional de Todo-o-Terreno deslocou-se à prova alentejana para prosseguir a sua preparação para o próximo Rali Dakar e acabou por terminar a competição de moto na terceira posição.

Depois de ter ganho a etapa inicial, Maio cometeu um pequeno erro de navegação na última tirada que o acabou por relegar para o terceiro posto. Algo que não esconde a forma competitiva em que se encontra.

“Gostei muito de participar nesta prova inaugural do CNRR AJP 2019. Comecei logo por liderar a prova e assim me mantive quase até ao fim e quase sempre a abrir pista. Mas, cometi um pequeno erro de navegação no último troço cronometrado o que ditou um atraso de mais de cinco minutos e acabei por descer à terceira posição”, começou por contar após o final.

António Maio destaca o facto de que nesta participação a prioridade não era o resultado: “O objetivo principal era treinar para o Dakar 2020 e essa meta foi sem dúvida cumprida. Foi um excelente treino e vou continuar a trabalhar para estar na minha melhor forma à partida da prova rainha do todo-o-terreno mundial. Quero dar os parabéns a todos os vencedores e agradecer aos meus patrocinadores pelo apoio”.

Segue-se agora uma importante participação do piloto de Borba na Baja Portalegre 500 que se disputa já no próximo fim de semana.