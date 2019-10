Motociclismo António Maio prepara ‘Dakar’ no arranque da temporada nacional de Rally Raid Por

António Maio está de regresso às provas de navegação, participando na prova de abertura do Campeonato Nacional de Rally Raid AJP, que se disputa este fim de semana em Reguengos de Monsaraz.

O Campeão Nacional de Todo-o-Terreno desloca-se ao Alentejo para, no evento da Socidedade Artística Regueguense, preparar a sua participação no Rali Dakar 2020 aos comandos uma Yamaha concebida para o efeito.

António Maio considera esta participação essencial para o desafio que vai enfrentar em janeiro na prova ‘rainha’ do TT mundial: “As provas do campeonato nacional de rally raid continuam a ser extremamente importantes para desenvolver as nossas capacidades de navegação. No ano passado as corridas foram sempre muito interessantes e competitivas com muito pilotos que, como eu, se preparam para desafio internacionais”.

“O meu objetivo nesta jornada que vai ter lugar em Reguengos é conseguir conciliar uma navegação sem falhas com um andamento forte. Temos vindo a trabalhar e a prepararmos nos para os desafios que se avizinham e vamos tentar estar ao nosso melhor nível”, salienta ainda o piloto de Borba.

O Rally Raid de Reguengos de Monsaraz tem hoje um setor seletivo de 245 km cronometrados. No domingo pela manhã arranca a segunda e derradeira jornada de 163 km que, tal como a primeira, também parte de Reguengos de Monsaraz.